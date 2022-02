Scooterrijder (84) overleden na aanrijding met tractor in Kwintsheul

Maasdijk krijgt een tiny forest: Het Oranjebos

Leerlingen van het Kompas in Maasdijk zijn dinsdag begonnen met het aanplanten van de laatste bomen in tiny forest ‘Het Oranjebos’. In samenwerking met het Instituut voor natuureducatie (IVN) en gemeente Westland is dit minibos in Maasdijk tot stand gekomen. De leerlingen mochten zelf bomen en struiken planten en gaan het tiny forest deels onderhouden. Het minibos is voor de school een uitgelezen plek voor les in een buitenlokaal.

