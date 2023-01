Scooters en fietsen verwoest door brand in schuur: ‘Gelukkig niemand gewond geraakt’

Transpor­teur Aad van Daalen overleden

In Westland is afgelopen weekeinde de Westlandse ondernemer Aad van Daalen op 77-jarige leeftijd overleden. Aad van Daalen is de oud-directeur en oud-mede-eigenaar van het transportbedrijf BosDaalen. Van Daalen vormde de derde generatie in het familiebedrijf, dat begin vorige eeuw werd opgericht. Hij is de vader van de huidige directeur Aris van Daalen.

23 januari