Scouting De Lier wint John Blankensteinprijs 2017

Begin volgend jaar krijgt Westland ook een regenboogzebrapad. Die komt in Naaldwijk van busstation Verdilaan naar het gemeentehuis te lopen. Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden: ,,Westlanders hoor je vaak zeggen dat homoseksualiteit daar geen enkel issue is, zolang ze zich maar normaal gedragen. Daar zit ook de crux, want wie of wat bepaalt wat normaal is?’’



Jan van der Marel heeft in elk geval geen enkele wanklank ondervonden. ,,Hooguit in het begin een enkele reactie als ‘is dit nu nodig’, maar al snel was iedereen heel enthousiast’’, zegt hij. Of Scouting De Lier volgend jaar weer meevaart in Amsterdam, lijkt niet erg waarschijnlijk. ,,Het kost veel geld en voorbereiding om mee te doen’’, zegt hij. ,,Hoewel? Nu we 2500 euro hebben gewonnen….!’’



Andere genomineerden voor de John Blankensteinprijs 2017 waren Luuk Wessels van de Popcake-feesten in Den Haag en Eveline van de Putte die zich onder meer inzet voor zichtbaarheid van andersgeaarden in zorgtehuizen.