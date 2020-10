Shauni (17) stortte zich volledig op entertainment: ‘Ik word zó gelukkig van kinderen blij maken’

Reeks autobran­den houdt Monster in greep: ‘Begin aan een pyromaan te denken’

14 oktober Een reeks voertuigbranden bezorgt bewoners van de Rijnweg in Monster doodsangsten. In twee opeenvolgende nachten zijn in totaal vijf voertuigen in vlammen opgegaan. ,,Ik begin nu toch wel aan een pyromaan te denken.”