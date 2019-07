Shirley Graaf-Zuidgeest (33) schreef alles van zich af: ‘Lieve boobies, jullie waren een fijn stel’

De intalo-hou­se van dj Peet Need trekt in heel Europa volle zalen

26 juli De Heulse dj Peter Nederpelt, alias Peet Need, is al sinds zijn tienerjaren helemaal in de ban van italo-house. En hij niet alleen, want sinds de vijftiger vorig jaar met een interview in deze krant stond, loopt het storm met boekingen. De Westlander toert heel Europa door en draait zelfs daarbuiten.