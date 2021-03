Sierteelt ideaal netwerk voor criminele activiteiten: ‘Schokkend dat de sector zo kwetsbaar is’

Steuntje in de rug voor tuinders: ‘Gooi de tuincentra zo snel mogelijk weer open’

20 februari Tuinders in Pijnacker-Nootdorp en Westland krijgen een steuntje in de rug. De organisatie Coronacrisis Tuinbouw is een lobby gestart om tuincentra en bloemenwinkels zo snel mogelijk te heropenen. Op die manier krijgen mensen de gelegenheid het voorjaar in huis te halen met bloemen en planten.