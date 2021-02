Sigrid gaat als een soort Robert ten Brink de deuren af om mensen op Valentijnsdag te verrassen

Dit jaar geen verliefde stelletjes in de zaak...

,,Dat is jammer. Het liefst heb je natuurlijk de mensen aan je tafeltjes. Meegenieten van al die liefdevolle blikken is altijd zo leuk en aandoenlijk. Ach ja, het heeft weinig zin om hier heel erg over te sikkeneuren. Het is wat het is. We moeten kijken naar wat er wél kan in deze coronatijd en daar het beste uithalen. We zijn al lang blij dat we dit kunnen doen.”