‘Situatie is completely crazy’

Update Geen of minder water in Maasdijk door gesprongen leiding

20:40 Door een gesprongen waterleiding aan de Korte Kruisweg in Maasdijk in Westland is er momenteel een storing. Volgens Evides Waterbedrijf zou dit in eerste instantie duren tot 18.00 uur, maar dat tijdstip is al verzet naar 23.30 uur.