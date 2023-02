Sjoerd Henstra: ‘In onze bestverkopende producten zitten onder meer Westlandse tomaten en courgettes’

Made in Westland Met eigen gitaar­school, -winkel en -festival telt Paul de uren die hij ‘werkt’ nooit: ‘Een levenswij­ze’

Je kunt rustig stellen dat Paul de Zeeuw gek is op gitaren. Hij groeide op in een muzikaal gezin en kreeg al vroeg een gitaar in handen. Na ervaring op te hebben gedaan op het conservatorium ging hij al vrij snel gitaarles geven, om in 2009 met zijn vrouw Stefanie een eigen gitaarschool in Naaldwijk, The Guitar Master, op te richten. Eind 2020 kwam daar de The Guitar Master shop bij en komende zomer organiseren ze voor de tweede keer een eigen festival vol gitaarmuziek: Masterfest.

