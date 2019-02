Slabbetjesdebacle met Westlandse uitspraken houdt Inge niet tegen

Inge van Holstein (31) uit Naaldwijk was blij toen ze met man en zoon, na drie jaar voor het werk van haar echtgenoot in Maastricht gewoond te hebben, terug verhuisde naar haar geboortegrond. ,,Dit is toch m’n thuis’’, zegt de ontwerpster. Hoewel Inge in het Westland is geboren en getogen ontdekte ze door haar werk dat ze geen Westlandse smaak heeft. Terwijl haar shirtjes, kaarten, kerstboomhangers, slingers en tegels in Amsterdam en ’t Gooi goed worden verkocht, weet de gemiddelde Westlander niet wat hij aan moet met een gestileerd rendier voor in de kerstboom of een geboortetegel met daarop een minimalistische ooievaar.



,,Ik heb echt m’n best gedaan hoor’’, verontschuldigt de designer zich. Zo maakte ze slabbetjes met typisch Westlandse uitspraken als ‘plukkie al? (gaat ’t goed?), en ‘effe een bodempie legge’ (iets eten). Afgelopen zomer stond ze er mee op een Naaldwijkse braderie waar ze er na een hele dag hard werken precies twee kwijt was. ,,Eén verkocht en één gestolen’’, vat ze het slabbetjesdebacle samen.