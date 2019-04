Sloop van De Boetzelaer gestart: ‘Het lijkt nog altijd of ik droom’

VideoRuim een maand geleden ging zwembad De Boetzelaer in Monster in vlammen op, gisteren werd begonnen met de sloop van het karkas dat in de puinhopen achterbleef. Na de sloop kan de herbouw aan de Madeweg beginnen, want directeur Peter Wielaart wil binnen twee jaar een gloednieuw zwembad op dezelfde plek terugbouwen. Als de eerste zwemmers in het nieuwe bad zijn geplonsd, gaat hij met pensioen.