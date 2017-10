Smaakt een tomaat uit de stad anders dan uit een kas en hoe gaat de stad in de toekomst aan de slag met gezonde voeding? Over deze onderwerpen gaat het tijdens de Dutch Agri Food Week, die maandag begint.

Tijdens de Dutch Agri Food Week zijn er activiteiten in het hele land, maar in onze regio worden er bijeenkomsten georganiseerd in The New Farm in Den Haag en in Tomatoworld in Honselersdijk. Er wordt bijvoorbeeld op 14 oktober op beide locaties ‘Groe(n)ten van de buren’ gehouden. Mensen kunnen de locaties bezoeken en de producten vergelijken die hier worden geteeld.

In het verbouwde flatgebouw The New Farm wordt aan verticale landbouw gedaan. Zo is er een kas op het dak van het gebouw geplaatst. Tomatoworld is een centrum in Honselersdijk waar verschillende soorten tomaten worden geteeld. Tegen betaling van een klein bedrag kunnen beide locaties worden bezocht.