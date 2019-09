Smoorverliefde stalker medium Astro TV werd vrijgesproken: ‘Alsof het mijn eigen schuld is’

Het is niet zo dat Nijhuis zich opsluit in huis, met de gordijnen dicht, uit angst voor de 30-jarige Andy N. uit ’s-Gravenzande. Maar alert zijn de Enschedese en haar man wel. Alert op ‘vreemde’ auto’s in hun straatje. Of mensen die hun gezicht een beetje verdacht proberen te maskeren met een pet, of capuchon.



„Gelukkig heeft die man nooit mijn huisadres achterhaald, dus voel ik me in mijn woning en straat relatief veilig. Maar het had wel impact op mijn welzijn, m’n gezondheid, m’n gezin. Het gevoel van onveiligheid kruipt wel in je hoofd. Want: wat, als…?”