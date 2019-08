Smoorverliefde stalker van medium Daniëlle is volgens advocate slachtoffer van Astro TV

Astro TV wordt dagelijks uitgezonden op Net 5. N. werd verliefd op het medium Danielle nadat ze hem in een gesprek voorspelde dat ‘de zon zou gaan schijnen’. Hij zou haar vervolgens vanaf vorig jaar maart 150 berichten hebben gestuurd. Ook bezocht hij driemaal haar school voor intuïtieve ontwikkeling in Enschede. Een keer zag hij zijn blonde idool daar in levende lijve, maar Daniëlle vertelde hem dat hij weg moest gaan.

Daniëlle spande zelf begin dit jaar een kort geding tegen N. aan, en de rechter legde hem toen al een contactverbod op. Gisteren moest N. ook bij de strafrechter verschijnen voor de stalking. Medium Daniëlle was aanwezig in de rechtszaal. ,,Ik word er ‘s nachts gillend wakker van”, zei ze over de stalking. Ze eiste 1000 euro smartengeld voor het psychische leed dat haar is aangedaan door N.

Gestopt

Naast de celstraf eist het OM ook een voorwaardelijke werkstraf van 200 uur tegen de man. De 84 dagen cel die de officier van justitie eiste, heeft N al in voorarrest uitgezeten. Hij werd in maart dit jaar opgepakt nadat hij zijn vader zou hebben mishandeld. Dat ontkent N. Volgens N. is hij ook gestopt met het stalken van Daniëlle. Hij is verhuisd naar Hoogvliet in Rotterdam om daar een nieuw leven op te bouwen.

Dat hij lang doorging met het verzenden van berichten naar Daniëlle kwam omdat hij uitnodigingen bleef ontvangen via Facebook om haar te liken. Volgens zijn advocate is N. het slachtoffer van Astro TV. Ze wees op reportages van de televisieprogramma’s Radar en Rambam uit 2008 en 2014 dat Astro TV mensen geld zou aftroggelen voor telefoongesprekken over persoonlijke problemen. ,,Astro TV buit de ellende van kwetsbare mensen uit”, zei de advocate. ,,Mijn cliënt is zo’n kwetsbaar persoon.”

Deskundigen hebben vastgesteld dat N. vanwege zijn verstandelijke beperking verminderd toerekeningsvatbaar is. De officier van justitie meent echter dat de like-verzoeken aan N. via Facebook geen excuus waren voor de stalking van Daniëlle. ,,Het had mijnheer duidelijk moeten zijn dat dit niet door de beugel kon.”

De uitspraak is over twee weken.