‘Snel stoppen met tijdelijke starterswoningen aan de Poeldijkseweg in Monster’

binnen&buiten Rob gaat samenwonen dus verkoopt hij zijn huis: ‘Mooi als hier een gezin komt wonen’

Maandenlang verbouwde Rob Pico samen met z’n broer zijn huis aan de Lijsterbeslaan in Delft. Ruim tien jaar lang was het dan ook zijn ideale woning, waar alles zo was als hij het zelf had bedacht. Nu hij gaat samenwonen, verkoopt hij zijn huis.