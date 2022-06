Snelle maatregelen om verkeersdrukte Wateringen te verminderen, maar Ambachtsweg blijft dicht

Dit antwoordt verkeerswethouder Pieter Varekamp (VVD) op vragen van de fractie van D66. Steunraadslid Maxim van Ooijen vroeg de wethouder dinsdagavond tijdens de raadscommissie Ruimte om opheldering over de verkeersproblematiek in en rondom Wateringen. Bewoners klagen dat het op diverse wegen in Wateringen flink drukker is geworden nu de Ambachtsweg al een tijdje is afgesloten.

Veiligheidsredenen

,,Het lijkt erop dat de wethouder tot 2026 de verkeersproblemen op z’n beloop laat en dat die problemen door de de afsluiting van de Ambachtsweg worden veroorzaakt”, aldus Van Ooijen. ,,Dat is jammer voor het dorp Wateringen, waar ook mensen in de Harry Hoekstraat merken dat het een stuk drukker is geworden sinds de Ambachtsweg dicht is. Ik hoop dat de wethouder toch met spoed wil kijken om de Ambachtsweg weer open te stellen.”

Dat laatste gaat volgens Varekamp niet gebeuren. ,,Om veiligheidsredenen kan de Ambachtsweg nu niet open”, reageert hij. ,,Maar we laten het zeker niet op z’n beloop, want naast het lange project nemen we ook op korte termijn maatregelen. Ik hoop dat die begin volgend jaar gerealiseerd zijn.”

