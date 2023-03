Snelwegblokkade voor beter milieu? Nee, dat is niets voor Klimaatopa Piet (86): ‘Het kan ook anders’

Nieuw: raadsleden die zich opwerpen als waarnemer bij Haagse demonstra­ties. Maar is dat wel verstandig?

Opeens zijn ze er: Haagse gemeenteraadsleden in speciale hesjes die zich opwerpen als waarnemer bij lokale demonstraties. En die zich daarna pittig uitspreken over politieoptredens, zoals afgelopen zaterdag bij de blokkade van de A12 door klimaatactivisten. Maar is dat wel verstandig?