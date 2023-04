Snijpunt bestaat 25 jaar: ‘Ook niet perfecte paprika’s krijgen van ons een kans’

Made in Westland Elektri­sche crossmoto­ren? ‘Hart zegt nee; is het de toekomst? Ja’

Kevin Olsthoorn is een fervent motorsporter. Motorcross is zijn lust en zijn leven. Voor veel zit je goed in dit deel van het land, maar niet voor motorcross. Logisch gevolg: Olsthoorn opende een zaak die hij zelf vroeger graag in de buurt had gehad, de MotoXshop in Maasdijk.