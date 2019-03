Socatots bereidt kinderen in Westland spelenderwijs voor op toekomst

Even vragen aan Organisa­tor Live on the Beach: 'Keane stond al op Beatstad, dat helpt ons'

14:20 Geen Anouk, Golden Earring of andere Haagse act is de belangrijkste gast op Live on the Beach in Scheveningen op zaterdag 7 september, maar de Britse band Keane. Organisator Arwin Touw is trots op deze grote naam.