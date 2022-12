Som krijg je veel voor heel weinig

column Willen we nog meer ambtenaren?

ING-econoom Marieke Blom analyseert dat hogere belastingen onvermijdelijk zijn vanwege de uitdijende overheid. Wat blijkt: een kwart van de mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn, of in elk geval zouden moeten zijn, werken in het onderwijs, de zorg en bij de overheid. Ambtenaren en wat daar op lijkt dus en die aantallen worden alleen maar groter.

11 december