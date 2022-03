Spinnende scholieren halen 31.000 euro op voor Team Westland: ‘Echt een geweldige recordopbrengst’

De totale opbrengst van de Wielepetcross wordt op 14 mei duidelijk, want dan is er nog de Wielepetchallenge. Dit is een sportfestijn waarbij iedereen zich kan laten uitdagen en sponsoren voor een sportieve ‘challenge’. ,,Het maakt niet uit wat je doet: fietsen, wandelen hardlopen of zelfs steppen”, legt initiatiefnemer René van Dijk uit. Het maakt ook niet uit wanneer je start, als je maar tussen 16.00 en 17.00 uur finisht in De Wielepet. Het is een variant op de Team Westland Break Out van vorig jaar.”