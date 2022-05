Sport2000 in Naaldwijk naar groot supermarktpand: ‘Willen dé sportzaak van Westland worden’

,,We zijn al meerdere malen op zoek geweest naar een groter pand, maar telkens kwam het niet uit. Dan hadden we bijvoorbeeld iets gevonden, maar zaten we nog te lang vast aan ons huurcontract. Nu kwam het wel uit en daar zijn we super blij mee. Het wordt hartstikke mooi”, vertelt Linda Dessauvagie die samen met haar partner Arthur de Sport2000 aan de Rembrandstraat in Naaldwijk runt.

In december gaan ze verhuizen naar het Jumbo-pand met een oppervlakte van 1500 meter. De supermarkt gaat na de zomer verhuizen naar de nieuwe Foodmarkt die momenteel wordt gebouwd. ,,De winkeliers eromheen zijn heel blij dat we komen. Je wil niet dat zo’n groot pand leeg blijft staan.” De parkeerplaatsen aan de Emmastraat blijven behouden, zegt Dessauvagie.

,,Het nieuwe pand is veel groter, daardoor kunnen we de tenues van sportverenigingen waarmee we samenwerken een mooi plekje geven. Nu zijn die in een hoekje gepropt of liggen ze in het magazijn.”