Staedion aan de slag in Westland: 150 nieuwe woningen in Wateringen

Arbeidsmi­gran­ten­ho­tel NL Jobs in Maasdijk in de maak: ‘Bouw Homeland begint volgend jaar’

Terwijl de gemeente Westland vóór de schermen met Westbrick International steggelt over geheime stukken voor het realiseren van een hotel op Honderdland in Maasdijk, bereidt uitzendbureau NL Jobs achter de schermen de bouw van een arbeidsmigrantenhotel voor. De verwachting is dat Homeland, zoals het plan heet, over een jaar gebouwd gaat worden. En het hotel van Westbrick zal er daarna ook wel volgen, stellen betrokkenen.

6 december