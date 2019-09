Stank van rottende walvis bij Ter Heijde ‘niet te harden’, toch komen er veel mensen kijken

De walvis is vanmiddag door de kustwacht uit de Maasmond bij Rotterdam gehaald omdat het dode dier voor problemen voor het scheepsvaartverkeer zorgde. De walvis is richting de kust van ’s-Gravenzande gesleept en daar losgelaten. Door de stroming is het dier uiteindelijk naar het strand van Ter Heijde gedreven. De KNRM heeft het dier op het strand getrokken. Experts van Naturalis gaan de walvis onderzoeken om te kijken wat de doodsoorzaak is.



Het dier is waarschijnlijk al een tijdje dood en heeft flinke verwondingen. Meeuwen doen zich te goed aan het vlees. Volgens omstanders is de geur van het rottende dier niet te harden. Medewerkers van KNRM lopen daarom met mondkapjes rond. Maar de vieze geur weerhoudt nieuwsgierige mensen niet om toch een kijkje te gaan nemen bij het reusachtige dier. Tientallen mensen zijn een kijkje gaan nemen bij het aangespoelde dier.



Een medewerker van Pieterburen kwam ook een kijkje nemen. ,,Morgen zal de walvis worden geborgen. Om dat te doen zal het dier eerst moeten worden omgedraaid. Dan zal het nog erger gaan stinken”, vermoedt hij. Om welk soort walvis het gaat, is nog niet duidelijk. ,,Morgen zal meer duidelijk worden of het eventueel om een potvis of een bultrug gaat.”