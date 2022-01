Starbucks en Burger King drive-throughs zijn nu echt open

Parken in ’s-Gravenzan­de leken oorlogsge­bied tijdens oud en nieuw: ‘Dit was buitenpro­por­ti­o­neel’

In Westland is de jaarwisseling volgens burgemeester Bouke Arends zonder grote incidenten verlopen en was het ‘relatief beheersbaar’. Toch was het op een aantal plekken onrustig, zoals in ’s-Gravenzande. In onder meer het Tollenspark en in het Zandeveltpark leek het bij tijd en wijle wel een oorlogsgebied. ,,De ME had alles omsingeld.”

4 januari