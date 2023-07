Statushouders en werkgevers ontmoeten elkaar tijdens het Job Event Westland

Op instorten en totaal verpauperd: in dit dorp is het slecht gesteld met monumenten­zorg

Het is slecht gesteld met de monumentenzorg in Monster. Zo is ‘het niet ondenkbaar dat een tuindersschoorsteen bij een storm zal omvallen’ en dreigt een woning in de stijl van de bekende architect Rietveld zelfs te verdwijnen. Er is door de gemeente Westland namelijk een sloopvergunning afgegeven.