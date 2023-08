Statushouders in hotel kunnen niet doorstromen: ‘Haast maken met die flexwoningen’

Dieren Opvang Centrum Westland grijpt Naaldwijk­se feestweek aan om gat in de begroting te dichten

De bouw van Dieren Opvang Centrum Westland (DOCW) aan de Vierschaar in Naaldwijk is inmiddels begonnen, maar de initiatiefnemers hebben nog een flink gat in de begroting. Van de vier ton is pas de helft binnen en daarom grijpen ze de Naaldwijkse feestweek Westland Reünie aan om extra geld in te zamelen.