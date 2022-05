Steeds meer kwekers geïnteresseerd in aardwarmte: ‘Ze komen naar ons toe in plaats van andersom’

Dat zegt Stijn Wolterink in de nieuwsbrief van initiatiefnemer HVC. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de contacten met deelnemers. ,,Ik voer veel gesprekken met telers om duidelijk te maken wat aardwarmte voor hen kan betekenen”, vertelt hij. ,,In eerste instantie gebeurde dat om te peilen of er voldoende belangstelling was. Maar ook in deze fase van boren probeer ik de telers die nog geen contract hebben te interesseren voor dit unieke project. Sinds we hier op de locatie werkzaam en dus steeds meer zichtbaar zijn, zoeken telers vaker contact met ons. Voorheen was dat andersom, dan benaderden wij hén.”