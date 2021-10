Steeds meer meiden stappen op de motor: ‘Beeldvorming is vaak stereotiep’

Lekker toeren of juist vlot naar de plaats van bestemming: motorrijden was nog nooit zo populair. CBS-statistieken laten zien dat op 1 januari 2021, ruim 1,5 miljoen Nederlanders in bezit zijn van een motorrijbewijs. Dat is ruim vier procent meer dan zes jaar geleden. Zo’n tachtig procent van de motorrijders is man. Maar als het aan Tessa Deurloo ligt, springen veel meer vrouwen op de motor. Om andere motormeiden te leren kennen, begon ze in 2018 met het organiseren van motorritjes. ,,Het was een spontaan idee, ontstaan omdat ik het zo saai vond om alleen te rijden.”