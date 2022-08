Steeds meer mensen gaan met de boot op vakantie: Stena Line ziet flinke toename van personenauto’s

Rijtjeswo­ning saai? In de regio stikt het ervan, maar één gemeente springt er bovenuit

Van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is 42 procent een rijtjeshuis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Pijnacker-Nootdorp is in de regio Den Haag koploper. Liefst 60,8 procent van de onderkomens behoort tot deze categorie.

4 augustus