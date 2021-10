‘Steelt’ Chinese topman Alibaba geheimen van Westlandse glastuinbouw?

De topman van webreus Alibaba, Jack Ma, was deze week bij Westlandse tuinders op bezoek. Hij wil investeren in de glastuinbouw in China en kijkt hier wat er allemaal mogelijk is. Niet iedereen is blij met deze rijke pottenkijker. Concurreren de Chinezen straks de Westlanders uit de markt?