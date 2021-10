Stefan vond uit de kast komen niet moeilijk, maar ‘zoenen in het openbaar doe ik niet gauw’

Op zijn elfde had Stefan van Gijn, woonachtig in het Westlandse dorp De Lier, voor het eerst door dat hij op jongens valt. ,,Dan weet je nog amper wat er aan de hand is. Maar ik kwam vroeg in de puberteit en twee jaar later was ik er zeker van en heb ik het ook aan mijn familie verteld.” Hoewel Stefan het zes jaar later vertelt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, vond hij zijn coming out wel degelijk spannend. ,,Gelukkig heeft iedereen super gereageerd.”