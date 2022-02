Sterke Annemarie (26) genoot van het leven en temde de wildste paarden: ‘Ze had grote plannen’

Kom in de Kas strijkt neer aan de Middenzwet in Wateringen: ‘We zijn heel blij met dit gebied’

Kom in de Kas in Westland wordt in het weekend van 11 en 12 juni gehouden aan de Middenzwet in Wateringen. In 2016 streek het landelijke evenement daar ook al eens neer en dat werd toen de best bezochte editie in Westland ooit. ,,We zijn heel blij met dit gebied.”

21 februari