Sterke groei sociaal ondernemen: ‘Het maken van winst is niet het belangrijkste’

Mourad Ouari, die al zes jaar sociaal ondernemer is in de Haagse regio, is daar blij mee. ,,Alles draait tegenwoordig om geld, maar sociaal ondernemerschap kan veel betekenen voor onze maatschappij. Daarmee kan je ook impact maken in plaats van alleen maar geld, geld, geld.’’ Ouari helpt met zijn stichting Start Up Your Life kansarme mensen op weg.