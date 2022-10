Steunmaatregelen ‘zeer teleurstellend’ voor glastuinbouw: ‘Dit gaat tuinders niet helpen’

In de staatsregeling wordt gesproken over een maximale steun voor een agrarisch bedrijf van 62.000 euro per jaar. Er wordt gedacht aan het oprekken daarvan naar 93.000 euro. ,,Dat is voor een glastuinbouwbedrijf absoluut onvoldoende”, stelt Adri Bom-Lemstra. ,,Daarom richt onze lobby zich met name ook op de erkenning van de glastuinbouw als energie-intensieve sector, in plaats van als landbouwbedrijf.”