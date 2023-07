Van rechter moet pony Farfalla naar huis, maar Peter krijgt niet te horen waar ze is: ‘Denk dat ze dood is’

De in beslag genomen pony Farfalla (32) moet van de rechter zo snel mogelijk terug naar haar maatje Murphy (43). Maar bijna een maand na die beslissing is de bejaarde merrie nog steeds niet thuis. Eigenaar Peter Smit probeert met man en macht te achterhalen waar ze is. ,,Niemand geeft thuis.”