Stichting De Zaaier blijft helpen in Congo: ‘Er worden elke week tientallen mensen onthoofd’

Deze zeldzame bloem is gespot in de Westlandse regio

Natuurkenner Aad van Uffelen kon zijn ogen bijna niet geloven toen hij een kievitsbloem in bloei zag staan in een Naaldwijkse berm. Het witte bloempje is in de regio Westland bijzonder zeldzaam. De plant doet er maar liefst acht jaar over om in bloei te komen.

8 april