Stichting en BosDaalen sturen tweede hulptransport richting Oekraïne: ‘Graag ons steentje bijdragen’

Verder zijn er nog drie pallets ingeladen met kleding, medische artikelen en incontinentiemateriaal. ,,Daar was veel vraag naar”, zegt Henk Mulder namens de stichting Hulp Hongarije Oekraïne. ,,We zijn heel erg dankbaar dat we zo gesteund worden door particulieren en het bedrijfsleven. Anders zouden we niet in staat zijn geweest om deze tweede vracht te organiseren.”