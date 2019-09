Stinkende vinvis in stukken gezaagd en opgeruimd van strand

Druilerig weer en een enorme stank weerhouden nieuwsgierige Westlanders er niet van om toch even een kijkje te komen nemen. Zij zien wetenschappers van Naturalis met grote hompen vlees, ingewanden en botten heen en weer sjouwen. ,,We pellen hem als een banaan”, zegt Pepijn Kamminga, collectiebeheerder zoogdieren van het Leidsche museum.



Een gedeelte van het strand is afgezet om het ontbindende zoogdier te kunnen ruimen. Met verschillende werktuigen, waaronder een graafmachine voor de zware stukken vlees, wordt de walvis ontleed. Niet elk onderdeel is even makkelijk te vinden, zo weet Kamminga. Bijvoorbeeld de heupbotjes, die zijn slechts tien tot vijftien centimeter lang. Voor een dier van zo’n twaalf meter lang is dat niet erg groot.