Stoelendans in raadzaal blijft uit, maar ruziënde partijen nog steeds geen vrienden

Weer pech voor Miquel van Dijk: ‘Ik heb meer met de medische dan met de technische staf te maken’

Miquel van Dijk (25) van derdeklasser Verburch maakte in de derby tegen KMD nog de 0-1, maar even later zat hij in het ziekenhuis om foto’s van zijn onderarm te laten maken. De aanvaller kan gezien zijn recente blessureverleden met recht een pechvogel worden genoemd.