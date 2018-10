Straatjochie wordt beroemdheid: camera van Nederlander geeft Nepalees toekomst

Als hij zijn verhaal vertelt, raakt Wim Valstar weer geëmotioneerd. ,,Ik dacht echt dat ik dat jochie uit Nepal nooit meer zou zien. Tot hij ineens voor mijn deur stond, een diepe knieval maakte, beide handen plat tegen elkaar en zei: 'Dankzij jouw camera is mijn hele leven veranderd.' Dat doet je wat!”



Diezelfde emotie klinkt ook door uit de mond van Kishor Kayastha (39). ,,Niemand kan begrijpen wat die camera voor mij heeft betekend. Mijn moeder had een heel eenvoudig cameraatje. Daarmee maakte ze pasfoto's. En ineens had ik een echte camera, kon ik echt fotograferen. Daarmee kreeg ik, al besefte ik dat pas later, een toekomst.”



Valstar (77), vele jaren beroepsfotograaf in het Westlandse Naaldwijk, reist in 1989 voor het eerst naar Nepal, om daar een trektocht te maken in Annapurna, een bergmassief in het Himalaya- gebergte. Ook bezoekt hij de koningsstad Bhaktapur.



Daar in een steegje ziet hij dat brutaal ogende jochie, voor een nauwelijks als fotowinkeltje herkenbaar pand. Meer een kale ruimte waar pasfoto's worden gemaakt en zo nu en dan een foto-rolletje wordt verkocht. Dat 9-jarige brutaaltje spreekt behoorlijk Engels. ,,Met mijn neef Jan werden we binnen gevraagd. We troffen daar zijn moeder de fotografe, we kregen thee, bleven anderhalf uur." Na de bergwandeling zijn ze nog gedag gaan zeggen. Daarna blijft het jaren stil. Wel krijgt Valstar een bedelbrief waar hij niet op reageert, uit angst dat zijn geld Kishor toch nooit zal bereiken.



