Straatrovers beroven vrouw van tas terwijl ze met gezin over straat loopt

De vrouw liep zondagavond 14 augustus rond kwart voor tien met haar gezin over straat. Ze droeg twee tassen bij zich. ‘Op een gegeven moment werd een van de tassen hardhandig van haar schouder gerukt’, legt de politie uit. Toen de vrouw omkeek zag ze twee mannen wegrennen, één van hen had haar tas in zijn handen.



Ze liet zich niet zomaar bestelen en besloot, samen met andere omstanders, achter de mannen aan te gaan. ‘De man met de tas van de vrouw werd later aangehouden, de andere man wist te ontkomen.’



De politie is nog steeds op zoek naar de tweede verdachte en heeft dinsdagavond beelden vrijgegeven in de hoop dat de man als nog kan worden opgepakt.



Mensen die meer weten of getuigen waren van de straatroof worden opgeroepen om zich te melden.