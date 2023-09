Kinder­feest­je loopt uit op vechtpar­tij tussen volwasse­nen: ‘Hij trok eerst een bijl, daarna een kapmes’

Een voorbijganger zwaaide eerst met een bijl en daarna met een kapmes naar een bezoeker van een kinderfeestje in een voortuin in Delft. Toen de Westlander een derde keer door de passant werd aangevallen met een longboard, sloeg hij zijn belager met drie vuistslagen naar de grond. ,,Het was een momentopname.”