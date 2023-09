Veel Westlan­ders emigreer­den vanaf Hoek van Holland, daarom was daar een hotel Amerika

Veel Westlanders kennen de naam hotel Amerika in Hoek van Holland uit hun vroegere dans- en uitgaansleven, weinigen weten dat die naam te maken heeft met de vele, ook Westlandse, emigranten richting Amerika of Canada. Normaal vertrok de (enkele) reis daar naar toe vanaf Rotterdam, maar dat ging niet als de waterstand in de Nieuwe Waterweg te laag was.