column Ram die eerste paal de grond in

Ik vind Anko Goudswaard een bijzondere wethouder. Je hoort hem niet vaak en je ziet hem ook niet dagelijks, maar hij doet wel waarvoor veel Westlanders bij de laatste verkiezingen op hem hebben gestemd: goede dingen voor de mensen. Zo kon hij vorige week melden dat de al zo lang gekoesterde wens tot uitbreiding van de sportfaciliteiten in De Lier stappen dichterbij is gekomen. In alle rust, buiten de schijnwerpers, is Goudswaard erin geslaagd anderhalve hectare grond aan te kopen, dus het feest kan beginnen.