Strandtenthouders willen duidelijkheid over jaarrond exploitatie: ‘Gevoel dat ik aan het lijntje word gehouden’

Jennifer Grentz van Elements Beach op Slag Vlugtenburg in 's-Gravenzande zag het helemaal zitten, een jaarrond strandpaviljoen. ,,Wij hebben inmiddels een groot bedrijf met veertig medewerkers en die moeten we na de zomer allemaal ontslaan”, legt ze uit. ,,En het is maar de vraag wie er een jaar later allemaal weer terugkomen. Het is toch steeds weer spannend om opnieuw op te starten en het is veel veiliger ondernemen als je mensen in vaste dienst hebt.”