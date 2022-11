Strijd om de nieuwe locatie voor de WOS verhardt

Ondanks dreigende politieke ‘onweers­wol­ken’ gaat De Veiling feestelijk open

De volledig vernieuwde Veiling in Poeldijk wordt volgende week op feestelijke wijze geopend. Dankzij een grote gemeentelijke subsidie kreeg de evenementenplek een moderne tweede zaal inclusief bar. De zaal is echter nog niet geopend of diverse politici willen de ruimte alweer inpikken. De beoogde huurder is de WOS, de plaatselijke radio- en televisiezender die in ‘s-Gravenzande moet wijken om de tweede Berkenflat mogelijk te maken.

27 oktober