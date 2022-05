Stroomstoring in delen van Westland opgelost: ‘Alle klanten hebben weer stroom’

De meldingen van de stroomstoring kwamen rond 19.30 uur binnen. Hoe de storing is ontstaan, is nog niet bekend. Westland Infra liet daarna weten dat monteurs ermee bezig waren en dat er meer informatie zou volgen.

Even voor 21.00 uur meldde de netbeheerder al dat veel klanten weer stroom hadden. Alleen delen van Maasdijk, De Lier, Maasland en Monster hadden nog even last van de storing. ,,De verwachte storingstijd is ongeveer 60 minuten”, liet Westland Infra weten, waarna het probleem om 21.20 uur weer was opgelost.