Struinen door Sonnehoeck

Westlandse VVD maakt zich zorgen over opvang van asielzoe­kers: ‘Instroom zo veel mogelijk beperken’

De Westlandse VVD is het niet eens met het besluit van het kabinet om met dwang asielzoekers te plaatsen in een hotel in Tubbergen dat door het COA, het Centraal Orgaan voor opvang van Asielzoekers, is aangekocht. Een grote groep lokale VVD-fracties heeft een brief naar de Tweede Kamerfractie van de VVD gestuurd waarin hun zorgen hierover worden geuit. De Westlandse VVD heeft die brief ook ondertekend.

8:11