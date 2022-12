Studenten bouwen nu al aan nieuwe zonneauto voor wereldkampioenschap in Australië: ‘Groot avontuur’

Delft overweegt nog eens 200 asielzoe­kers op te vangen op campus TU: ‘Is dit wel verstandig?’

De gemeente Delft overweegt de tijdelijke opvang van 220 asielzoekers op het terrein van de TU Delft met vijf jaar te verlengen. Het COA heeft ook gevraagd of het mogelijk is de capaciteit te verhogen met 200 plekken. Delft is daartoe bereid, blijkt uit een brief aan de raad. Niet iedereen is enthousiast.

6 december